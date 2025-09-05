Подготовку тренеров по программам ФИФА обсудили в Кыргызском футбольном союзе.

По данным пресс-службы КФС, вице-президент Дастанбек Конокбаев и генеральный секретарь Медербек Сыдыков провели встречу с руководителем региональных технических консультантов ФИФА Юргом Непфером и региональным техническим консультантом ФИФА Гайозом Дарсадзе.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в области подготовки тренеров по программам ФИФА, а также дальнейшая реализация проектов «Футбол для школ» и «ФИФА — тренеры талантов».

Основной целью визита в КР стало знакомство с новым техническим директором КФС Даниэлем Казакевичем и обсуждение планов по развитию технического направления.

Представители ФИФА также ознакомились с деятельностью Национальной футбольной академии и посетили тренировки команд, участвующих в программе «Тренеры талантов».