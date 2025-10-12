Количество футбольных команд в Премьер-лиге Кыргызстана увеличат в 2026 году

Количество футбольных команд в Премьер-лиге страны увеличат в 2026 году. Такое решение принял исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза.

На заседании также утвердили изменения в регламенты Премьер-лиги и Национальной лиги.

Фото иллюстративное. Стадион в городе Манасе

По данным КФС, действие ряда пунктов регламентов, регулирующих переход между лигами, временно приостанавливается.

Например, отменены:

выбывание клуба, занявшего 14-е место, в Национальную лигу;

переходный матч между командами, занявшими 13-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Национальной лиге;

автоматическое повышение абсолютного чемпиона Национальной лиги;

аналогичные пункты в регламенте самой Национальной лиги.

Также решено отменить матч за звание абсолютного чемпиона Национальной лиги, учитывая обновленную систему соревнований и требование лицензирования для участников высшего дивизиона.

Исполком КФС также утвердил новый порядок формирования состава Премьер-лиги сезона-2026:

одна квота будет предоставлена клубам Национальной лиги, которые проведут стыковые матчи между командами зон «А» и «Б» за право выхода в Премьер-лигу;

еще одно место выделено для клубов, потенциально представляющих Нарынскую, Баткенскую или Таласскую области, чтобы обеспечить равномерное региональное представительство. В случае наличия нескольких претендентов из этих регионов будут проведены стыковые встречи.

Со следующего года структура Премьер-лиги будет обновлена. Меры направлены на развитие регионального футбола и повышение уровня национального чемпионата, подчеркнули в КФС.