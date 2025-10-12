Количество футбольных команд в Премьер-лиге Кыргызстана увеличат в 2026 году

Количество футбольных команд в Премьер-лиге страны увеличат в 2026 году. Такое решение принял исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза.
На заседании также утвердили изменения в регламенты Премьер-лиги и Национальной лиги.
По данным КФС, действие ряда пунктов регламентов, регулирующих переход между лигами, временно приостанавливается.
Например, отменены:
- выбывание клуба, занявшего 14-е место, в Национальную лигу;
- переходный матч между командами, занявшими 13-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Национальной лиге;
- автоматическое повышение абсолютного чемпиона Национальной лиги;
- аналогичные пункты в регламенте самой Национальной лиги.
Также решено отменить матч за звание абсолютного чемпиона Национальной лиги, учитывая обновленную систему соревнований и требование лицензирования для участников высшего дивизиона.
Исполком КФС также утвердил новый порядок формирования состава Премьер-лиги сезона-2026:
- одна квота будет предоставлена клубам Национальной лиги, которые проведут стыковые матчи между командами зон «А» и «Б» за право выхода в Премьер-лигу;
- еще одно место выделено для клубов, потенциально представляющих Нарынскую, Баткенскую или Таласскую области, чтобы обеспечить равномерное региональное представительство. В случае наличия нескольких претендентов из этих регионов будут проведены стыковые встречи.
Со следующего года структура Премьер-лиги будет обновлена. Меры направлены на развитие регионального футбола и повышение уровня национального чемпионата, подчеркнули в КФС.