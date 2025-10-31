В городе Манасе состоится международный футбольный турнир MANAS CUP. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Фото из архива

Отмечается, что на поле выйдет национальная сборная Кыргызстана по футболу. Матчи пройдут на городском стадионе «Курманбек».

Помимо нашей сборной, в международном турнире примут участие команды Бахрейна, Ирана и России. Все соперники будут представлены на соревнованиях олимпийскими командами U-23.

На поле выйдут футболисты не старше 23 лет. Все участники предстоящих в Оше игр готовятся к участию в финальном турнире Кубка Азии — 2026, который пройдет в январе в Саудовской Аравии.

Сборная КР под руководством Эдмара Ласерды продолжает подготовку к финальному этапу Кубка Азии (U-23), отметили в КФС.