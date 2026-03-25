Сборная КР по футболу лишилась двух игроков перед игрой с Экваториальной Гвинеей

Сборная Кыргызстана по футболу не сможет рассчитывать на двух игроков в матче против Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает КФС.

Читайте по теме
Исторический матч — Кыргызстан впервые сыграет с африканской сборной по футболу

Товарищеская игра пройдет в Анталии (Турция) сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по бишкекскому времени.

Полузащитник «Динамо» из Минска Гулжигит Алыкулов перед вылетом в Турцию получил травму спины и теперь не сможет помочь сборной.

Нападающий «Дордоя» Эрнист Батырканов получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче чемпионата КР против «Азии» (1:3). Его заменили после первого тайма.

«Поэтому целесообразно было игрока оставить в расположении клуба для обследования и лечения», — говорится в сообщении Кыргызского футбольного союза.

Нападающий Жоэл Кожо и голкипер Эржан Токатаев также не были вызваны на сборы.

«Они восстанавливают свое здоровье», — отметили в КФС.
Материалы по теме
Исторический матч — Кыргызстан впервые сыграет с африканской сборной по футболу
Экс-футболист «Манчестер Сити» будет играть за кыргызстанскую команду
Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем
За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола
В России футбольный клуб ЦСКА оштрафовали за расистские выкрики фанатов
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграет против Сербии и Албании
В Бишкеке пройдет школьная лига по футболу. Прием заявок открыт до 20 марта
Школьная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь заработала в Кыргызстане
Женская сборная КР по футболу проиграла Саудовской Аравии в товарищеском матче
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке
