В Узбекистане откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

В Узбекистане откроют региональный офис ФИФА для государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Фото пресс-службы президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев принял главу Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино.

Он поздравил лидера и народ РУз с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США.

Затем стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства Узбекистана с ФИФА, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.

Отмечается, что при техническом содействии ФИФА создан современный Национальный футбольный центр, включая ситуационный центр цифрового футбола с внедрением инновационных решений.

Достигнута договоренность об открытии в Ташкенте регионального офиса ФИФА для государств Центральной Азии.

Шавкат Мирзиеев также вручил Джанни Инфантино орден «Дўстлик».
