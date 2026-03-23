Экс-футболист «Манчестер Сити» будет играть за кыргызстанскую команду

Футбольная команда «Мурас Юнайтед» из города Манас усилилась бывшим игроком «Манчестер Сити» и национальной сборной Ганы Томасом Агепонгом.

По данным команды, 29-летний футболист перешел в МЮ в зимнее трансферное окно, а 21 марта присоединился к команде.

Агепонг начал карьеру в Гане в команде академии Right to Dream.

В начале 2015 года он попал в систему «Манчестер Сити», но уже летом был отдан в аренду на один сезон в «Твенте» из Нидерландов. В этой команде Агепонг играл вместе с Хакимом Зиешем из Марокко и выходил на поле против Дирк Кейта, который выступал за «Фейеноорд».