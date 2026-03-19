Акжол Махмудов выступит на чемпионате Азии в Бишкеке

Акжол Махмудов примет участие в чемпионате Азии по борьбе 2026 года. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.
Напомним, турнир пройдет 6-12 апреля в Бишкеке.
Акжол Махмудов попал в состав сборной Кыргызстана и заявлен в весовой категории до 77 килограммов.
На рейтинговом турнире в Албании, который прошел в конце февраля, он выступал в весовой категории до 82 килограммов.
До чемпионата Азии кыргызстанец проведет схватку на турнире PWL 11, который состоится 27 марта в Ташкенте (Узбекистан). Его соперником станет действующий олимпийский чемпион Нао Кусака из Японии.
Акжол Махмудов ранее четырежды выступал на чемпионатах Азии среди взрослых — три золота и одно серебро. В финале турнира 2024 года, который также прошел в Бишкеке, он уступил Нао Кусаке.