Происшествия

В Чехии из-за кражи кабелей остановили движение десятков поездов

На северо-востоке Чехии остановлены десятки поездов в связи с кражей кабелей систем, обеспечивающих движение по железной дороге. Об этом сообщает портал Novinky.

Кабели украли между городами Липник-над-Бечвой и Границе в районе Пршерова вечером 2 ноября.

Как сообщил представитель железнодорожного управления Мартин Кавка, подозреваемых в краже арестовали.

Остановлены были около 20 пассажирских поездов в обоих направлениях. Всем пассажирам, задержавшимся в пути, были выданы бесплатные талоны на другие рейсы.
