«Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании.

Завершился финальный матч, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

Главным арбитром встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперед. На 45-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счет. На 45-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол каталонцев. На 45-й минуте Гонсало Гарсия вновь сделал счет равным. На 73-й минуте Рафинья оформил дубль. На 90-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша она победила «Реал» со счетом 3:2.