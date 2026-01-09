14:54
Спорт

Камчыбек Ташиев побывал на тренировке сборной Кыргызстана на Кубке Азии (U-23)

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев посетил восстановительную тренировку олимпийской сборной Кыргызстана, которая сейчас участвует в Кубке Азии (U-23) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает КФС.

Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу

По его данным, в тренировке приняли участие руководство КФС, а также новый главный тренер национальной сборной Кыргызстана — Роберт Просинечки.

В ходе визита Камчыбек Ташиев ознакомился с процессом подготовки команды и провел практическую встречу с тренерским штабом и футболистами.

Он отметил, что высокая ответственность и максимальная концентрация важны для защиты чести страны на международной арене.

Руководство КФС продолжает оказывать всестороннюю поддержку олимпийской команде и создает все необходимые условия для успешного выступления на Кубке Азии.

Напомним, что в своем стартовом поединке на Кубке Азии (U-23), который прошел 6 января, олимпийская сборная Кыргызстана уступила хозяевам — команде Саудовской Аравии со счетом 0:1, а во втором туре группового этапа сыграет с Вьетнамом — 9 января (в 20.00 по бишкекскому времени).
