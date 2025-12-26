Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев будет выступать за Кыргызстан. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.
По данным СМИ, борец сменил спортивное гражданство и уже стал чемпионом КР в весовой категории до 86 килограммов.
«Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика», — сказал Михаил Мамиашвили.
На вопрос о размере компенсации он ответил, что «хотелось бы больше».
Малик Шаваев 24 декабря выиграл чемпионат Кыргызстана, одолев в финале лидера сборной в весовой категории до 86 килограммов Мухаммада Абдуллаева.
Он является двукратным чемпионом России (2021, 2022) в весе до 79 килограммов и победителем Игр БРИКС 2024 года.