Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев будет выступать за Кыргызстан. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

Фото СМИ. Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев будет выступать за Кыргызстан

По данным СМИ, борец сменил спортивное гражданство и уже стал чемпионом КР в весовой категории до 86 килограммов.

«Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика», — сказал Михаил Мамиашвили.

На вопрос о размере компенсации он ответил, что «хотелось бы больше».

Малик Шаваев 24 декабря выиграл чемпионат Кыргызстана, одолев в финале лидера сборной в весовой категории до 86 килограммов Мухаммада Абдуллаева.

Он является двукратным чемпионом России (2021, 2022) в весе до 79 килограммов и победителем Игр БРИКС 2024 года.