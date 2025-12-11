20:41
Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал

Два кыргызстанца вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Дубае. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

До стадии 1/2 финала дошли Омар Ливаза (до 63,5 килограмма) и Ихтияр Нишонов (до 71 килограмма).

Ихтияр Нишонов отправил в нокаут спортсменов из Австралии и Таиланда, затем победил представителя Молдовы. За выход в финал он будет биться с Айблайханом Жуссуповым из Казахстана.

Омар Ливаза победил представителей Узбекистана, Армении и Азербайджана. В полуфинале встретится со спортсменом из Замбии Эммануэлем Катема.

Начало боев в 23.00 по бишкекскому времени.
