Спорт

В Бишкеке пройдет традиционный турнир по футзалу «Мурас»

В Бишкеке 13-14 декабря состоится традиционный турнир дружбы «Мурас». Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В турнире примут участие 16 команд, собранных из представителей различных сфер.

Игры пройдут в спорткомплексе КФС и ФОЦ «Газпром». Трансляции будут доступны в прямом эфире телеканалов «КТРК Спорт» и «ЭлТР».

Все желающие также могут посетить матчи турнира «Мурас».

Напомним, действующий чемпион — команда «Ден соолук».

Основной целью соревнования являются развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни в стране.
