Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года. Об этом сообщает КФС.
По его данным, отборочные матчи с участием юношеской сборной республики пройдут в Бишкеке с 22 по 30 ноября.
Игры состоятся на стадионах «Достук арена» и имени Долона Омурзакова. Наша команда выступит в группе B, где встретится с пятью сборными.
Расписание матчей:
- 22 ноября в 15.00 — Кыргызстан vs Йемен;
- 24 ноября в 19.00 — Кыргызстан vs Пакистан;
- 26 ноября в 19.00 — Гуам vs Кыргызстан;
- 28 ноября в 19.00 — Лаос vs Кыргызстан;
- 30 ноября в 15.00 — Кыргызстан vs Камбоджа.
Матчи турнира будут сопровождаться развлекательными программами. Вход на все игры свободный.
Всего в отборочном этапе участвуют 38 команд, распределенных в семь групп. Финальная стадия Кубка Азии пройдет в мае в Саудовской Аравии. По итогам отбора путевки получат семь команд.