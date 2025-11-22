Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года. Об этом сообщает КФС.

По его данным, отборочные матчи с участием юношеской сборной республики пройдут в Бишкеке с 22 по 30 ноября.

Игры состоятся на стадионах «Достук арена» и имени Долона Омурзакова. Наша команда выступит в группе B, где встретится с пятью сборными.

Расписание матчей:

22 ноября в 15.00 — Кыргызстан vs Йемен;

24 ноября в 19.00 — Кыргызстан vs Пакистан;

26 ноября в 19.00 — Гуам vs Кыргызстан;

28 ноября в 19.00 — Лаос vs Кыргызстан;

30 ноября в 15.00 — Кыргызстан vs Камбоджа.

Матчи турнира будут сопровождаться развлекательными программами. Вход на все игры свободный.

Всего в отборочном этапе участвуют 38 команд, распределенных в семь групп. Финальная стадия Кубка Азии пройдет в мае в Саудовской Аравии. По итогам отбора путевки получат семь команд.