10:28
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Спорт

Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года

Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года. Об этом сообщает КФС.

По его данным, отборочные матчи с участием юношеской сборной республики пройдут в Бишкеке с 22 по 30 ноября.

Игры состоятся на стадионах «Достук арена» и имени Долона Омурзакова. Наша команда выступит в группе B, где встретится с пятью сборными.

Расписание матчей:

  • 22 ноября в 15.00 — Кыргызстан vs Йемен;
  • 24 ноября в 19.00 — Кыргызстан vs Пакистан;
  • 26 ноября в 19.00 — Гуам vs Кыргызстан;
  • 28 ноября в 19.00 — Лаос vs Кыргызстан;
  • 30 ноября в 15.00 — Кыргызстан vs Камбоджа.

Матчи турнира будут сопровождаться развлекательными программами. Вход на все игры свободный.

Всего в отборочном этапе участвуют 38 команд, распределенных в семь групп. Финальная стадия Кубка Азии пройдет в мае в Саудовской Аравии. По итогам отбора путевки получат семь команд.
Ссылка: https://24.kg/sport/351863/
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана заняла второе место
Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб «Азия»
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Бахрейн
Роналду назвал чемпионат мира по футболу 2026 года последним в своей карьере
В Манасе пройдет международный турнир Manas Cup 2025
Футбольная команда «Барс» из Каракола стала чемпионом страны в сезоне-2025
Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в четвертьфинал
В городе Манасе состоится международный футбольный турнир MANAS CUP
Популярные новости
Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в&nbsp;финал Кубка мира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в&nbsp;полуфинал Кубка мира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу (U-17) обыграла команду Португалии Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) обыграла команду Португалии
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
22 ноября, суббота
10:23
Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-17 2026 года Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футбол...
10:02
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента
09:50
Мирный план США по ситуации в Украине: Зеленский выступил с обращением к народу
09:41
В Бишкеке у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за задолженность
09:20
Фильмы из Кыргызстана выдвинуты для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
21 ноября, пятница
23:36
YouTube тестирует встроенный мессенджер в мобильном приложении
23:02
Суд Турции признал виновным мужчину, «лайкавшего» фото других женщин