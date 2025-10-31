14:12
Кыргызстан занял второе место на чемпионате Азии по перетягиванию каната

Фото Федерации перетягивания каната

Сборная Кыргызстана по перетягиванию каната приняла участие в чемпионате Азии в Малайзии и заняла второе место. Она стала серебряным призером в общей весовой категории 860 килограммов. Об этом 24.kg рассказал президент Республиканской федерации перетягивания каната Владимир Лецкий.

Соперниками отечественной сборной стали семь команд. Особенно упорная борьба завязалась с сильнейшими атлетами из Малайзии и Индии. В упорной схватке КР удалось вырвать победу у Индии.

По словам Владимира Лецкого, федерация развивает этот вид спорта в республике уже несколько лет. Команды принимают участие как в чемпионатах республики, так и в международных состязаниях.

«Перетягивание каната вызывает огромный интерес среди учебных заведений, спортивных клубов, ведомственных организаций, да и просто любителей, — отмечает он. — На сегодня этот вид спорта динамично развивается как в Бишкеке, так и в других городах и областях страны. Особенно сильные спортсмены в Оше, Нарыне, Таласе, Баткене и Таш-Кумыре».

Владимир Лецкий также добавил, что Федерация перетягивания каната готовится принять участие в Кубке мира, который пройдет в Тайване, и Всемирных играх кочевников в КР. Также она ежегодно участвует в Иссык-Кульских играх стран СНГ и ШОС.
Ссылка: https://24.kg/sport/349245/
