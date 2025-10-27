Кыргызстанец Ислам Баялинов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов в возрастной группе М1. Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Наш соотечественник стал лучшим в весовой категории до 79 килограммов четвертой возрастной группы.

Напомним, Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов. В первый день чемпионата мира по самбо среди ветеранов кыргызстанец Максатбек Мурзабеков завоевал бронзовую медаль.

Отметим, чемпионат мира по самбо среди ветеранов прошел в Бухаре (Узбекистан). Спортсмены старше 35 лет разыграли между собой медали в семи возрастных категориях и различном весе.