12:56
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Спорт

Кыргызстанец Ислам Баялинов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов

Кыргызстанец Ислам Баялинов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов в возрастной группе М1. Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Наш соотечественник стал лучшим в весовой категории до 79 килограммов четвертой возрастной группы. 

Напомним, Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов. В первый день чемпионата мира по самбо среди ветеранов кыргызстанец Максатбек Мурзабеков завоевал бронзовую медаль. 

Отметим, чемпионат мира по самбо среди ветеранов прошел в Бухаре (Узбекистан). Спортсмены старше 35 лет разыграли между собой медали в семи возрастных категориях и различном весе.
Ссылка: https://24.kg/sport/348637/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов
Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по самбо среди ветеранов
Кыргызстанцы завоевали медали на молодежном чемпионате мира по самбо
III Игры СНГ. Кыргызстанские самбисты завоевали четыре медали
Самбисты из Кыргызстана завоевали медали на Кубке мира в Душанбе
Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае
Самбисты из Кыргызстана завоевали три медали на Всемирных играх в Китае
Кыргызстанцы завоевали два серебра на чемпионате мира по пляжному самбо
Кыргызстанка завоевала серебряную медаль Кубка мира по самбо
В Бишкеке пройдет чемпионат мира по самбо
Популярные новости
Экс-тренер КР&nbsp;по&nbsp;греко-римской борьбе привел сборную Египта к&nbsp;чемпионству Экс-тренер КР по греко-римской борьбе привел сборную Египта к чемпионству
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
12:51
В Кыргызстане стартовала кампания «Всемирный день сбережений» В Кыргызстане стартовала кампания «Всемирный день сбере...
12:48
Ученые ОшГУ нашли в Кара-Суйском районе древний археологический памятник
12:41
Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
12:25
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн
12:19
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов