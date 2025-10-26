Кыргызстанец Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов. Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Наш соотечественник стал лучшим в весовой категории до 64 килограммов четвертой возрастной группы. В финале он был сильнее Сергея Волкова (ФИАС 1).

Напомним, в первый день чемпионата мира по самбо среди ветеранов кыргызстанец Максатбек Мурзабеков завоевал бронзовую медаль.

Отметим, чемпионат мира по самбо среди ветеранов проходит в Бухаре (Узбекистан). Спортсмены старше 35 лет разыграют между собой медали в семи возрастных категориях и различном весе.