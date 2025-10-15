23:12
Спорт

Отбор Кубка Азии (U-17). Футболистки Кыргызстана обыграли Узбекистан

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) одержала первую победу в отборочном раунде Кубка Азии. Об этом сообщает Ассоциация женского футбола КР.

Отборочный турнир с участием команды из Кыргызстана проходит в эти дни в Бишкеке при участии трех команд.

15 октября в матче второго тура отбора сборная Кыргызстана играла против сверстниц из Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу кыргызстанок. Голы забили Сумаййа Махаматсалиева на 35-й минуте и Акмарал Саякбаева на 49-й минуте.

В первом туре 13 октября сборная Кыргызстана играла против Индии и уступила со счетом 1:2, пропустив гол на 90-й минуте.

В заключительном туре отбора сыграют сборные Индии и Узбекистана. Эта игра пройдет 17 октября.

По итогам отбора команда, занявшая 1 место в группе, выйдет в финальный раунд Кубка Азии.
