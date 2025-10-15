22:59
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Спорт

Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные

Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за национальные команды, пишет НСН.

Накануне аргентинская команда в товарищеском матче разгромила сборную Пуэрто-Рико со счетом 6:0. Лионель Месси совершил две результативные передачи. Теперь на счету нападающего 60 голевых передач, он обошел американца Лэндона Донована с 58 пасами.

Лионелю Месси 38 лет, он выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды спортсмен выиграл Олимпийские игры — 2008, Кубок Америки в 2021-м и 2024-м, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/347328/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке стартовал отбор Кубка Азии (U-17) по женскому футболу
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто
Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
В Москве впервые создана мусульманская футбольная лига
«Золотой мяч — 2025»: имена лучших футболистов мира назовут сегодня
Футбольный клуб «Дордой» завоевал Кубок Кыргызстана
Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА
Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане
Кубок Азии по футболу (U 23). Стали известны все участники финального раунда
Популярные новости
Сформирован новый тренерский штаб сборной&nbsp;КР по&nbsp;греко-римской борьбе Сформирован новый тренерский штаб сборной КР по греко-римской борьбе
Количество футбольных команд в&nbsp;Премьер-лиге Кыргызстана увеличат в&nbsp;2026 году Количество футбольных команд в Премьер-лиге Кыргызстана увеличат в 2026 году
Кыргызстанка Жанар Жолдошева завоевала золото на&nbsp;Кубке Азии по&nbsp;дзюдо Кыргызстанка Жанар Жолдошева завоевала золото на Кубке Азии по дзюдо
Айбек Бердалиев и&nbsp;Анвар Касымов&nbsp;&mdash; чемпионы мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Айбек Бердалиев и Анвар Касымов — чемпионы мира по борьбе среди ветеранов
Бизнес
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
15 октября, среда
22:42
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди Россия передала США архивные документы об убийстве Джон...
22:27
Выборы в Жогорку Кенеш. Председатель ЦИК встретился с правоохранителями
22:03
Министр энергетики КР рассказал Всемирному банку о Камбаратинской ГЭС-1
21:47
Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
21:24
Массовое захоронение в Сирии. Стало известно, как Башар Асад скрывал убийства