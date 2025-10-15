Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные

Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за национальные команды, пишет НСН.

Накануне аргентинская команда в товарищеском матче разгромила сборную Пуэрто-Рико со счетом 6:0. Лионель Месси совершил две результативные передачи. Теперь на счету нападающего 60 голевых передач, он обошел американца Лэндона Донована с 58 пасами.

Лионелю Месси 38 лет, он выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды спортсмен выиграл Олимпийские игры — 2008, Кубок Америки в 2021-м и 2024-м, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022 году.