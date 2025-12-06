13:33
Спорт

Футбольный клуб «Худжанд» не стал продлевать контракт с Александром Крестининым

Футбольный клуб «Худжанд» не стал продлевать контракт с бывшим главным тренером сборной Кыргызстана Александром Крестининым. Об этом сообщает Sports.tj.

Таджикистанский клуб снова в поиске тренера. 

Срок контракта истек, и стороны решили не продлевать соглашение. Отмечается, что опытный российский специалист покидает команду спустя несколько месяцев работы, а клуб вновь остается без наставника — уже в восьмой раз за последние восемь сезонов.

из интернета
Фото из интернета

Напомним, Александр Крестинин почти 10 лет был главным тренером сборной Кыргызстана. Затем он возглавлял футбольный клуб «Барс» из Каракола.
