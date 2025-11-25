10:10
В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер

В новом футбольном клубе «Азия» назначен главный тренер. Им стал Максим Шацких — первый футболист из Азии, забивший гол в Лиге чемпионов УЕФА.

Фото из архива.

Ранее Максим Шацких тренировал футболистов узбекистанского клуба «Андижан».

ФК «Азия» был создан в 2025 году и получил право выступать в Высшей лиге Кыргызстана.

Максим Шацких — узбекский футболист, нападающий. Выступал за сборную Узбекистана с 1999-го по 2011 год, был ее капитаном. Стал более известен по выступлениям за киевское «Динамо» (1999–2009). Дважды становился лучшим бомбардиром украинского чемпионата: в сезоне 1999/2000 с 20 голами и в сезоне 2002/2003 с 22 голами.

28 июля 1999 года Шацких стал первым футболистом из Азии, забившим гол в Лиге чемпионов УЕФА. В 2016 году завершил карьеру игрока. Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан. С 2022 года он профессиональный футбольный тренер.
