III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали

Кыргызстанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали на III Играх СНГ. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Серебро у Рамазана Гасанова (до 55 килограммов). Бронзовые медали выиграли Элимбек Абдыкеримов (до 48 кг), Бекназар Эмилбеков (до 51 кг) и Иличбек Абдуллаев (до 65 кг).

Напомним, борцы вольного стиля (мужчины и женщины) принесли в копилку сборной шесть наград различного достоинства, в том числе единственное золото Игр.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся сегодня. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграли 505 комплектов медалей.

КР представлена 126 спортсменами. Сейчас наша сборная находится на шестом общекомандном месте.