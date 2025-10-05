12:11
III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей

Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей на III Играх СНГ. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В женской борьбе Аяна Асамаликова (до 65 кг) выиграла золото, а Асема Торогелдиева (до 53 кг), Акылай Чыныбаева (до 61 кг) и Сезим Жолдошбекова (до 57 кг) — серебряные медали.

В турнире среди мужчин серебряную медаль выиграл Ринат Солтоев (до 55 кг), Адил Карыпбеков (до 48 кг) — бронзу.

Соревнования среди борцов греко-римского стиля пройдут 7 октября.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграют 505 комплектов медалей.

Кыргызстан представлен 126 спортсменами. Сейчас наша сборная находится на шестом общекомандном месте.
