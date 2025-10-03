Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджикистан

Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на международном турнире в Узбекистане. Об этом сообщает в соцсетях федерация этого вида спорта.

По ее данным, 3 октября прошли игры заключительного тура группового этапа турнира CAVA Women’s Championship 2025.

Кыргызстанки играли против сборной Таджикистана и одержали победу со счетом 3:0.

Сборная Кыргызстана заняла 3 место по итогам группового этапа и теперь сыграет в матче за бронзовые медали. Соперником снова будет сборная Таджикистана.

Эта игра пройдет 5 октября.