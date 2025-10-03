22:12
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Спорт

Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджикистан

Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на международном турнире в Узбекистане. Об этом сообщает в соцсетях федерация этого вида спорта.

По ее данным, 3 октября прошли игры заключительного тура группового этапа турнира CAVA Women’s Championship 2025.

Кыргызстанки играли против сборной Таджикистана и одержали победу со счетом 3:0.

Сборная Кыргызстана заняла 3 место по итогам группового этапа и теперь сыграет в матче за бронзовые медали. Соперником снова будет сборная Таджикистана.

Эта игра пройдет 5 октября.
Ссылка: https://24.kg/sport/345957/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Команды из Бишкека заняли призовые места по пляжному волейболу на Иссык-Куле
Определились чемпионы Кыргызстана по волейболу
Лига чемпионов CAVA. Команда из Кыргызстана завоевала серебряные медали
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана проиграл команде из Казахстана
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду Мальдивских островов
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Непала
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Шри-Ланки
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду Мальдивских островов
Волейбольная команда из Кыргызстана примет участие в Лиге чемпионов CAVA
Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате CAVA в Ташкенте
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекову исключили из&nbsp;мирового рейтинга UWW Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW
Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга
Акжол Махмудов будет бороться за&nbsp;победу в&nbsp;турнире Борцовской лиги&nbsp;&mdash; PWL в&nbsp;Москве Акжол Махмудов будет бороться за победу в турнире Борцовской лиги — PWL в Москве
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в&nbsp;UFC с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
3 октября, пятница
22:01
Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджикистан Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджи...
21:47
Великий герцог Люксембурга Анри передал власть сыну
21:22
Духовным главой Англиканской церкви впервые стала женщина
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 октября: без осадков
20:43
Самый важный праздник: 35-летие объединения страны отмечают в Германии