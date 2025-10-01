III Игры СНГ. Кыргызстанские самбисты завоевали четыре медали

Кыргызстанские самбисты завоевали четыре медали на III Играх СНГ. Об этом сообщается на сайте оргкомитета.
Уточняется, что в олимпийском спортивном комплексе города Гейгель (Азербайджан) завершились соревнования по самбо.
Четыре представителя КР заняли призовые места:
- Ильяс Абжалиев (71 килограмм) — серебряная медаль;
- Марал Байбосунов (79 килограммов) — серебряная медаль;
- Эльдар Аскарбеков (53 килограмма) — бронзовая медаль;
- Илья Сухинин (98+ ) — бронзовая медаль.
III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграют 505 комплектов медалей.
Кыргызстан представлен 126 спорстменами.