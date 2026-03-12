На 120 процентов увеличились покупки россиян талисманов от сглаза с начала года

Россияне в 2026 году стали активно скупать талисманы от сглаза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании First Data.

Уточняется, что в январе – феврале 2026 россияне совершили уже 970 тысяч покупок, включающих различные талисманы и защитные товары, связанные с эзотерикой. Это на 120 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом они потратили 312 миллионов рублей – на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что покупатели стали выбирать талисманы подешевле, отмечается в статье.

Больше всего — на 237 процентов — выросли продажи брелоков-талисманов, на втором месте (213 процентов) — товары, связанные со знаками зодиака.

Исследователи отметили, что в основном такие покупки делают женщины (66 процентов), преимущественно в возрасте 35-45 лет. Они заказывают не только талисманы, но и украшения и аксессуары, благовония, полынь для окуривания и осиновые колья.

Ранее также сообщалось, что в России на 50 процентов вырос спрос на осиновые колья и обереги.