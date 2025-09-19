В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня в дисциплине греко-римская борьба выступят трое кыргызстанских спортсменов.

Фото из интернета. Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира

В весовой категории до 60 килограммов Акыл Сулайманов проведет первую схватку в 1/16 финала против представителя Литвы Юстаса Петравичюса.

Амантур Исмаилов (до 72 килограммов) также начнет турнир с 1/16 финала, где встретится с иранским борцом Сайедом Даниялом Сохраби.

В категории до 97 килограммов Узур Жузупбеков поборется за выход в 1/8 финала с египтянином Мохамедом Али Габром.

Поединки начнутся в 14.30 по бишкекскому времени и будут показаны в прямом эфире на телеканале «УТРК Спорт».