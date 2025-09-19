11:31
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Спорт

Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира

В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня в дисциплине греко-римская борьба выступят трое кыргызстанских спортсменов.

из интернета
Фото из интернета. Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира

В весовой категории до 60 килограммов Акыл Сулайманов проведет первую схватку в 1/16 финала против представителя Литвы Юстаса Петравичюса.

Амантур Исмаилов (до 72 килограммов) также начнет турнир с 1/16 финала, где встретится с иранским борцом Сайедом Даниялом Сохраби.

В категории до 97 килограммов Узур Жузупбеков поборется за выход в 1/8 финала с египтянином Мохамедом Али Габром.

Поединки начнутся в 14.30 по бишкекскому времени и будут показаны в прямом эфире на телеканале «УТРК Спорт». 
Ссылка: https://24.kg/sport/344121/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Айпери Медет кызы после чемпионата мира: Мы вместе достигнем высот
Чемпионат мира. Улан Муратбек уулу и Нурманбет Раймалы уулу поборются за бронзу
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе
Чемпионат мира. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана проиграли свои схватки
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева поборется за бронзу чемпионата мира
Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Чемпионат мира по борьбе. Сегодня стартуют Мээрим Жуманазарова и Нурзат Нуртаева
Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии
Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
Популярные новости
История русской девушки-улакчи из&nbsp;Орловки покорила соцсети История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети
Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в&nbsp;Кыргызстане Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Айсулуу Тыныбекова объявила о&nbsp;возвращении в&nbsp;большой спорт Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Новый мировой рекорд в&nbsp;прыжках с&nbsp;шестом установлен на&nbsp;чемпионате мира: 6,30 Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум «Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
19 сентября, пятница
11:30
Как изменится зарплата врачей после повышения в 2026 году, рассказали в МЗ КР Как изменится зарплата врачей после повышения в 2026 го...
11:25
В Бишкеке пройдет фестиваль технологий и инноваций Urban Night Fest 2025
11:16
Кыргызстану выделено 700 квот на поступление в вузы России
11:14
Нацбанк требует бесперебойной работы систем оплаты через QR-коды
11:06
Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира