Спорт

В Кара-Суу открыли новый стадион «Манас»: приехали президент и глава ГКНБ

В Кара-Суу открылся новый стадион «Манас». На церемонию прибыли президент страны и председатель ГКНБ.

«Стадион полностью реконструирован. Его построили в 1960-х годах, но сейчас он полностью обновлен, здесь созданы все необходимые для спортсменов условия», — сказал Садыр Жапаров.

Он выразил уверенность, что это поможет молодежи выйти на мировой уровень и достичь прекрасных результатов в спорте.

«Именно здесь зародился наш прославленный футбольный клуб «Жаштык-Ак-Алтын», занявший достойное место в истории кыргызского футбола. В 2003-м он стал чемпионом Кыргызстана, а также семь раз выходил в финал Кубка страны, прославляя имя Кара-Суу далеко за пределами региона. Этот стадион стал местом, где сбывались мечты местной молодежи, а болельщики испытывали радость», — отметил глава государства.

Новый стадион рассчитан на 5 тысяч зрительских мест. Проект обошелся в 274,5 миллиона сомов. Средства выделены из республиканского и местного бюджетов, а также из Фонда развития региона.

Ранее открыты стадионы в Узгене и Токтогуле. Строятся в Баткене, Нарыне, Таласе, Сокулуке, Аксыйском и Кочкорском районах, а также в Токмаке, Таш-Кумыре и Кызыл-Кие.

После церемонии открытия состоялся финальный матч Кубка Кыргызской Республики между командами «Мурас Юнайтед» и «Дордой». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Дордоя».
