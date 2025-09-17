Марафон Snow Leopard Run: когда спорт становится миссией

В столице Кыргызстана 21 сентября пройдет шестой по счету Bishkek Snow Leopard Run — марафон, посвященный сохранению снежного барса и популяризации здорового образа жизни. В этом году он станет знаковым сразу по нескольким причинам: в программу впервые включена классическая дистанция в 42,2 километра, и забег вошел в серию международных марафонов TAN.

От любителей к международному марафону

Организатор мероприятия — общественное объединение Nomad Sport. За шесть лет группа энтузиастов прошла путь от любительских стартов до профессиональных масштабных забегов.

«В 2018 году, когда мы только начинали, бегом интересовалось мало людей. На стадионах занимались только профессионалы. Многие не понимали, зачем «мучить себя», а сейчас, кажется, в городе не осталось людей, у которых не было бы знакомых, участвующих в подобных мероприятиях. Радует и то, что горожане относятся к перекрытиям дорог с пониманием: во время стартов все больше участников и болельщиков», — говорит генеральный директор Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

Важное новшество — присоединение Bishkek Snow Leopard Run к серии марафонов тюркских государств — TAN.

Помимо Кыргызстана, в спортивный календарь входят забеги в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане. Участники, преодолевшие все старты, получат статус международного марафонца и специальную медаль.

Фото Nomad Sport. Марафон Bishkek Snow Leopard Run. Архивное фото

Поддержка егерей и защита барса

Bishkek Snow Leopard Run традиционно сочетает спортивную и благотворительную составляющие. Так, от взносов в 2024 году собрали 1,1 миллиона сомов. Средства решили потратить на экипировку для егерей. Необходимое снаряжение получат 96 специалистов в семи областях страны.

Фото Nomad Sport. Марафон Bishkek Snow Leopard Run. Архивное фото

На что потратят средства в этом году

Часть средств, полученных от взносов Bishkek Snow Leopard Run — 2025, планируют направить на борьбу с браконьерством и поддержку научной работы. По словам руководителя общественного объединения «Фонд «Илбирс» Заирбека Кубанычбекова — партнера забега, приоритетной станет закупка качественных подзорных труб для наблюдений за снежным барсом и другими редкими животными.

«Профессиональные средства наблюдения стоят от 2 тысяч до 6 тысяч евро и многим егерям недоступны. Но именно они позволяют на расстоянии до трех километров определять не только численность животных, но и половозрастной состав популяции. Эти данные необходимы для прогнозов и сохранения экосистемы. Они играют важную роль», — пояснил он.

Как пройдет марафон

Bishkek Snow Leopard Run — 2025 стартует 21 сентября с площади Ала-Тоо. Участники выйдут на дистанции 5, 14, 21,1 и 42,2 километра. Всего ожидается участие около 5 тысяч бегунов из более чем 25 стран.

По маршруту будут дежурить кареты скорой помощи и более 20 волонтеров Красного Полумесяца, оснащенных велосипедами и самокатами для мобильной работы.

Фото Nomad Sport. Марафон Bishkek Snow Leopard Run. Архивное фото

Напомним, первый забег в защиту снежного барса состоялся в Бишкеке в 2019 году. На старт тогда вышли 3,6 тысячи бегунов из 20 государств.