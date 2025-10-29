Кыргызская команда «Мурас Юнайтед» одержала уверенную победу над ливанским клубом «Сафа» в рамках турнира AFC Challenge League. Матч прошел 28 октября на столичном стадионе имени Долона Омурзакова. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

Фото КФС. «Мурас Юнайтед» обыграл ливанский клуб «Сафа» со счетом 2:0

Голы в составе кыргызской команды забили Ислам Юнусов и Нурсултан Токтоналиев. На трибунах игру поддерживали тысячи болельщиков, создавших горячую атмосферу.

На матче присутствовал президент Кыргызской футбольной федерации Камчыбек Ташиев, который поздравил игроков с победой.