Команды «Достук» выступят за Национальную футбольную академию КФС в чемпионатах

Команды по футболу и футзалу под названием «Достук» будут выступать от имени Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза (КФС) в чемпионатах страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В футзальной Суперлиге КР сезона 2025–2026 за академию сыграют воспитанники до 18 лет. Также команды U-13, U-14, U-15 и U-16 примут участие в детских и юношеских футбольных турнирах по возрастным категориям.

По информации КФС, участие команд академии в национальных чемпионатах направлено на повышение конкуренции, развитие игровых навыков воспитанников и подготовку будущего поколения игроков, которое составит основу сборных страны.