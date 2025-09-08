19:41
Спорт

Алмаз Орозбеков стартовал с победы на чемпионате мира по боксу

Алмаз Орозбеков стартовал с победы на чемпионате мира по боксу. Кыргызстанец одержал победу в первом поединке в Ливерпуле, сообщается на сайте World boxing.

Он выступает в весовой категории до 65 килограммов и стартовал со стадии 1/16 финала, выйдя на ринг против представителя Болгарии.

По итогам трех раундов судьи отдали победу кыргызстанцу единогласным решением со счетом 5:0.

Алмаз Орозбеков проходит в 1/8 финала, где его соперником станет чемпион Олимпиады в Париже Альварес Эрисланди из Кубы. Поединок пройдет 9 сентября.

Ранее на чемпионате мира с победы стартовали еще двое кыргызстанцев — Ихтияр Нишонов и Мунарбек Сейитбек уулу.
