13:50
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Спорт

С победы стартовал на чемпионате мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу

С победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле Мунарбек Сейитбек уулу. Об этом сообщается на сайте World boxing.

Кыргызстанец выступает в весовой категории до 60 килограммов и стартовал со стадии 1/16 финала.

В первом поединке его соперником стал представитель Албании. По итогам трех раундов Мунарбек Сейитбек уулу победил со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд.

В 1/8 финала он будет биться против представителя Англии Уильямма Хьюитта. Этот бой пройдет завтра, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что с победы также стартовал другой представитель КР — Ихтияр Нишонов.

Напомним, призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютировал на профессиональном ринге летом текущего года.

Ссылка: https://24.kg/sport/342517/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы
Кыргызстанцам, победившим на чемпионате мира по борьбе, подарят квартиры
Жоламан Шаршенбеков из-за травмы пропустит чемпионат мира по борьбе
Первый в Кыргызстане международный турнир по боксу стартовал в Бишкеке
Из любителя в профессионалы: боксер Мунарбек Сейитбек уулу готовится к бою
Призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на профессиональном ринге
Более 300 человек примут участие в отборочном туре чемпионата мира по танцам
Сборные Кыргызстана и ОАЭ провели предматчевые пресс-конференции в Бишкеке
Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу III даражадагы «Манас» ордени менен сыйланды
От Олимпиады до Игр кочевников: звездные достижения Кыргызстана
Популярные новости
Кыргызстанец Бусурман Жумагул уулу выиграл бой против Джошуа Сиерра Кыргызстанец Бусурман Жумагул уулу выиграл бой против Джошуа Сиерра
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла Узбекистану CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
В&nbsp;Чолпон-Ате сегодня стартует III Тюркская универсиада В Чолпон-Ате сегодня стартует III Тюркская универсиада
Отбор на&nbsp;Кубок Азии (U&nbsp;23). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу обыграла Палестину Отбор на Кубок Азии (U 23). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Палестину
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
7 сентября, воскресенье
13:45
С победы стартовал на чемпионате мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу С победы стартовал на чемпионате мира по боксу Мунарбек...
13:31
Reuters удалило видео беседы Путина и Цзиньпина о жизни до 150 лет и бессмертии
13:00
Вена глазами Алии Исмаиловой: учеба и секреты жизни среди дворцов и музеев
12:33
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
12:04
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил режиссер из США Джим Джармуш