С победы стартовал на чемпионате мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу

С победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле Мунарбек Сейитбек уулу. Об этом сообщается на сайте World boxing.

Кыргызстанец выступает в весовой категории до 60 килограммов и стартовал со стадии 1/16 финала.

В первом поединке его соперником стал представитель Албании. По итогам трех раундов Мунарбек Сейитбек уулу победил со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд.

В 1/8 финала он будет биться против представителя Англии Уильямма Хьюитта. Этот бой пройдет завтра, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что с победы также стартовал другой представитель КР — Ихтияр Нишонов.

Напомним, призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютировал на профессиональном ринге летом текущего года.