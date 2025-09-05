CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану

Сборная Кыргызстана по футболу сыграла третий матч на турнире CAFA Nations Cup — 2025, который проходит с 29 августа по 8 сентября в Ташкенте. Об этом сообщается на официальной странице нашей команды в Instagram.
Встреча с Узбекистаном завершилась со счетом 4:0 не в пользу команды КР.
Отметим, в конце первого тайма с поля был удален Валерий Кичин.
Напомним, ранее сборная КР по футболу сыграла вничью с Туркменистаном и уступила Оману. Наши футболисты заняли последнее место в группе и завершили борьбу за медали.
Кубок CAFA — 2025 — второй этап Кубка наций CAFA, международного чемпионата Центральной Азии по футболу среди мужчин. В турнире принимают участие восемь команд:
- группа А: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Оман;
- группа B: Таджикистан, Иран, Афганистан и Индия (заменила Малайзию).
Команды, занявшие первое место в группе, сыграют в финале, а ставшие вторыми поборются за бронзу.