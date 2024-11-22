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Спорт

Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, как работал дворником

Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, кем работал до начала профессиональной карьеры. Он признался, что работал дворником в России до попадания в самую крупную компанию, которая проводит турниры по правилам ММА (смешанные боевые искусства).

«Я родом из села, там каждый день надо работать. Потом я год потренировался, приехал на сборы в Россию, работал после утренней тренировки дворником четыре месяца. Зарплата была $400», — рассказал он журналистам.

Кыргызстанец также признался, что в детстве у него был другой любимый вид спорта — кок-бору.

А российский боец UFC Вячеслав Борщев поделился мнением о перспективах своего коллеги из Кыргызстана.

«Единственное, что его может остановить, — это давление. Я вижу, что болельщики из Киргизии его поддерживают, но давят на него. Эта серьезная ответственность. Но он очень дисциплинирован и вежлив. И максимально сконцентрирован на своей карьере — я никогда не видел, чтобы он занимался чем-то другим, кроме боев. У него огромный потенциал», — сказал Вячеслав Борщев.

В октябре боец ММА из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай провел поединок против Матеуша Ребецки на турнире UFC 308 в Абу-Даби, но проиграл. Бой продлился все три раунда и завершился победой Матеуша Ребецки раздельным решением судей.

В ходе поединка бойцы получили серьезный урон и потеряли много крови, а Мыктыбек Оролбай провел часть поединка с серьезной гематомой под глазом.

Для кыргызстанца это поражение стало вторым в карьере при 13 победах и одной ничьей.
Ссылка: https://24.kg/sport/311925/
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Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, как работал дворником