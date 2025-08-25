Определились чемпионы Кыргызстана по волейболу

Накануне состоялись матчи за медали чемпионата Кыргызстана по волейболу среди женских и мужских команд. Об этом сообщает федерация данного вида спорта в соцсетях.

Среди мужских команд Национальной лиги первое место у клуба «Кара-Суу», который обыграл в финале «Салам-Алик» (Бишкек). Третьими стали волейболисты «Бека» из Джалал-Абада.

У женщин золото завоевал клуб «Дордой», обыгравший команду Ошского государственного университета. Бронза у ВК «Салам-Алик».

Первыми в Высшей лиге А стала команда Ошского государственного университета, вторыми — «Аксы Жерге-Тал», третьими — «Сары Озон».