Спорт

Новый рекорд по заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек

В Джалал-Абадской области на живописном озере Сары-Челек, на высоте 1 тысяча 873 метра над уровнем моря, 16 августа состоялось уникальное спортивное событие, направленное на сохранение Сары-Челекского биосферного заповедника. Об этом в соцсетях написал председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, главным героем стал известный спортсмен, рекордсмен по высокогорному плаванию и сотрудник службы авиационной безопасности ОсОО «Асман Ойл Компани» — дочернего предприятия ОАО «Аэропорты Кыргызстана» — Султан Жумабек уулу.

«Он уже известен своим мировым рекордом по высокогорному заплыву и успешным преодолением озера Сон-Кол, а теперь установил новый результат. В 13.00 спортсмен стартовал с северного берега Сары-Челек и, преодолев дистанцию 7,5 километра при встречной волне высотой 10–15 сантиметров, в 15.22 достиг южного берега. Заплыв без отдыха продолжался 2 часа 22 минуты, став очередным доказательством его силы духа, выносливости и мастерства», — отметил Манасбек Самидинов.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» активно поддерживает развитие спорта в стране, считая важным не только профессиональные достижения сотрудников, но и их вклад в продвижение здорового образа жизни и патриотизма.

Это событие стало не только спортивным рекордом, но и ярким примером бережного отношения к уникальной природе Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/340002/
