Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела второй товарищеский матч с командой Бахрейна. Об этом сообщается на странице команды КР в Instagram.
Встреча прошла сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.
Итоговый счет — 2:0 в пользу нашей команды.
Голы от Кыргызстана забили Улукбек Ишенбаев и Александр Березюк.
Первый матч, прошедший в Бишкеке 29 июля, завершился со счетом 4:3 в пользу нашей команды.
Отметим, игры состоялись в рамках подготовки команды Кыргызстана к отборочным матчам Кубка Азии, которые пройдут в Бишкеке 22-30 ноября.