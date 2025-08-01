23:34
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном

Фото КФС. Игроки сборной Кыргызстана

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела второй товарищеский матч с командой Бахрейна. Об этом сообщается на странице команды КР в Instagram.

Встреча прошла сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Итоговый счет — 2:0 в пользу нашей команды.

Голы от Кыргызстана забили Улукбек Ишенбаев и Александр Березюк.

Первый матч, прошедший в Бишкеке 29 июля, завершился со счетом 4:3 в пользу нашей команды. 

Отметим, игры состоялись в рамках подготовки команды Кыргызстана к отборочным матчам Кубка Азии, которые пройдут в Бишкеке 22-30 ноября.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/338290/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с Бахрейном
Лига чемпионов АФК. Расписание игр футболисток из Кыргызстана
Турнир по футболу U-23. Сборная Кыргызстана заняла второе место
Турнир по футболу U-23. Сборная Кыргызстана обыграла команду Бахрейна
Футбольные клубы и академии получат льготы по тарифу на электроэнергию
Турнир по футболу U-23. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с командой из Омана
Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в истории женского футбола
Турнир по футболу U-23. Сборная Кыргызстана уступила команде Сирии
Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Турнир по футболу U-23 в Бишкеке. Болельщиков ждет насыщенная программа
Популярные новости
Всемирная летняя универсиада. Результаты сборной Кыргызстана Всемирная летняя универсиада. Результаты сборной Кыргызстана
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали
Чемпионат мира по&nbsp;греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в&nbsp;топ-5 Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в топ-5
Кыргызстанец Денис Петрашов стал третьим на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию Кыргызстанец Денис Петрашов стал третьим на чемпионате мира по плаванию
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
1 августа, пятница
23:05
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарище...
22:47
Торговая война. Прибыль BMW упала на 29 процентов из-за пошлин Трампа
22:22
ЕЭК внесет изменения в правила проведения фармацевтических инспекций
22:01
В Минтруда Кыргызстана назвали самые активные регионы в сфере трудоустройства
21:45
Метеоритный дождь на Земле прогнозируют ученые