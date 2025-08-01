Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела второй товарищеский матч с командой Бахрейна. Об этом сообщается на странице команды КР в Instagram.

Встреча прошла сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Итоговый счет — 2:0 в пользу нашей команды.

Голы от Кыргызстана забили Улукбек Ишенбаев и Александр Березюк.

Первый матч, прошедший в Бишкеке 29 июля, завершился со счетом 4:3 в пользу нашей команды.

Отметим, игры состоялись в рамках подготовки команды Кыргызстана к отборочным матчам Кубка Азии, которые пройдут в Бишкеке 22-30 ноября.