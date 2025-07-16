Турнир по футболу U-23 в Бишкеке. Болельщиков ждет насыщенная программа

С 17 по 23 июля в столице пройдет международный футбольный турнир среди сборных команд U-23. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

По ее данным, в соревнованиях примут участие олимпийские сборные Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии. Матчи будут проходить на двух площадках — Центральном стадионе имени Долона Омурзакова и на стадионе «Достук Арена» в селе Беш-Кунгей.

Отмечается, что, помимо напряженных спортивных поединков, организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для зрителей:

розыгрыш ценных призов;

бесплатное мороженое;

аквагрим и игровые зоны для детей;

фудкорт с разнообразной едой;

концерт с участием звезд кыргызской эстрады — Султана Садыралиева, Нурайым Акылбековой и других исполнителей

«Этот турнир является частью подготовки к отборочному этапу Кубка Азии (U-23), который пройдет в Бишкеке с 1 по 9 сентября. В рамках квалификации сборная Кыргызстана встретится с командами Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки в группе E», — говорится в сообщении.

Расписание игр:

17 июля

19.00 — Оман vs Бахрейн (стадион ФК «Алга»);

21.00 — Кыргызстан vs Сирия (стадион имени Долона Омурзакова).

20 июля

19.00 — Сирия vs Бахрейн (стадион ФК «Алга»);

21.00 — Кыргызстан vs Оман (стадион имени Долона Омурзакова).

23 июля