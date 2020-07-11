Ах, эта сальса! Восходящие звезды танцев о победах и гордости за Кыргызстан

Фото героев интервью. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова на «Кубке латинского квартала». Москва, февраль 2020 года

Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова — одна из самых перспективных танцевальных пар Кыргызстана. В 2019 году они дебютировали на чемпионате мира и попали в мировой рейтинг, а в 2020-м выиграли крупный международный турнир. С нетерпением ждут возобновления сезона.

Почему в бальных танцах репутация значит не меньше мастерства, за что на турнире можно получить удар по лицу и какое отношение этот вид спорта имеет к корриде, Дмитрий и Асаль рассказали 24.kg.

Они родились в Бишкеке. Ему 15 лет, ей 13. Тренируются в студии «Алексис» у Алексея Кибкало и Татьяны Когадей. Их дуэту пять лет.

Фото героев интервью. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова на «Кубке латинского квартала». Москва, февраль 2020 года

Красивые и уверенные в себе

— Вы из спортивных семей?

Асаль: — Мой папа — генеральный директор спортклуба, подготовил много чемпионов мира по пауэрлифтингу. Мама — КМС по плаванию, работает в Академии физической культуры и спорта.

Дмитрий: — Отец в юности увлекался боксом и всю жизнь поддерживает себя в форме. Бабушка была балериной.

— Почему выбрали бальные танцы?

Асаль: — Отец привел. Вначале два года водил на дзюдо, а потом случайно встретил Алексея Кибкало и вспомнил о своей давней любви к бальным танцам. Девушек, которые ими занимаются, он считает самыми красивыми. В восемь лет я попала в студию «Алексис». Меня очаровали яркие платья, макияж и прически спортсменок. В то время была застенчивой, слабой и пухлой. Танцы улучшили мою фигуру и помогли поверить в себя.

Дмитрий: — В семь лет записался в школьную секцию. Танцевал для удовольствия. Повзрослев, полюбил дух соперничества. Благодаря танцам легко общаюсь с людьми, силен физически.

— Как вы познакомились?

Асаль: — Однажды в зале ко мне подошел красивый мальчик, взял за руку, и мы стали танцевать. Это был Дмитрий. В тот момент у меня партнера не было.

Дмитрий: — Я тоже был один. Тренер привел меня в группу к ребятам помладше и поставил к Асаль. Мы быстро нашли общий язык. Через шесть месяцев завоевали серебро на турнире в Новосибирске и потом два года без наград домой не возвращались. Побеждали в России и Казахстане. Трижды выиграли чемпионат Кыргызстана. Большинство медалей взяли по латиноамериканской программе.

— Какой из десяти бальных танцев вам больше всего нравится?

Асаль: — Пасодобль — бойкий испанский танец, имитирующий корриду. Чувствую себя в нем очень свободно.

Дмитрий: — Мне тоже он. И получается хорошо, и по характеру подходит.

Когда четвертое место ценнее первого

— Есть достижения, которыми особенно гордитесь?

Асаль: — В 2019-м мы взяли лицензию на чемпионат мира в Турцию. На церемонии открытия гордо прошли по арене с флагом Кыргызстана. Заняли 36-е место из 80 и попали в мировой юниорский рейтинг.

Фото героев интервью. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова на чемпионате мира — 2019 в Турции

Дмитрий: — Результат неплохой, но хотелось большего. Наш главный успех — два золота на «Кубке латинского квартала — 2020» в Москве. Кроме медалей, получили много опыта и позитивных эмоций.

— Как проходил этот турнир?

Асаль: — Было множество номинаций. Мы рассчитывали на четыре-пять наград. После победы в престижной категории Rising Stars тренеры запретили выступать в классах ниже уровнем. Сказали, это несолидно. Вместо этого выставили нас в категории, где можно заработать рейтинговые очки. В прошлые годы никто из кыргызстанцев в финал этой категории не выходил.

Дмитрий: — Мы всех удивили. Когда объявили результаты 1/2 финала, Алексей Кибкало и Татьяна Когадей бросились к нам с объятиями. Было очень приятно. В финале сразились с лучшими мировыми парами и стали четвертыми.

Еще выступили среди молодежи. Соперники были на три-пять лет старше, опытнее и выше нас. Был момент, когда нас окружили и скрыли от глаз судей. Мы не растерялись. Показали хорошую технику и скорость. В десятку не попали, но опередили почти 150 пар.

Одно дело на две семьи

— Ссоритесь?

Асаль: — Очень редко, ненадолго и только на тренировках.

— Много тренируетесь?

Дмитрий: — Раз в день по три-четыре часа. В основном работаем над техникой. Кроме того, Асаль берет у моей бабушки уроки хореографии.

Часто подтягиваюсь и отжимаюсь. Некоторые думают, что у нас легкий вид спорта. В 2019-м на турнире в России мы в течение дня девять раз выходили на паркет и исполняли пять танцев — каждый по 1,5 минуты. На следующий день был еще один турнир. Чтобы выдерживать такие нагрузки, нужны сила и выносливость.

Асаль: — И эмоциональный настрой. Часто во время соревнований соперницы пытаются морально подавить тебя и как будто нечаянно бьют по лицу. Могут толкнуть или сказать неприятное. Надо продолжать выступление, несмотря ни на что.

— Как укрепляете настрой?

Асаль: — Смотрю мотивационные фильмы (очень нравится российское кино «Чемпионы»), слушаю музыку. Мы с Дмитрием в первую очередь друзья. Всегда друг друга подбадриваем. Бывает, вместе отдыхаем. Наши родители тоже подружились. Они наши единственные спонсоры (это очень дорогой вид спорта). Помогают морально.

Дмитрий: — Еще вдохновляют тренеры — чемпионы Азии и Азиатских игр. Нам они как родные — делимся с ними любыми мыслями.

Выходя на паркет, всегда стараюсь показать свой максимум. На других танцоров не смотрю. Думаю только о победе.

— Бывает лень тренироваться?

Асаль: — Иногда утром трудно заставить себя встать и ехать на тренировку. Уже в зале появляется мотивация. Со времен занятий дзюдо я очень терпелива. Когда тяжело, пашу, стиснув зубы.

Дмитрий: — Редко. В таких случаях всегда себя перебарываю.

Раньше тренировались еще больше, но это перестало давать эффект. В 2018 году на четырех турнирах подряд не выиграли ничего. Переживали, думали все бросить. Тренеры сказали, что такое бывает. Мы поменяли подход. Теперь нам главное не количество часов, а осмысленность во всем.

Фото героев интервью. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова на тренировке

Европа подождет?

— В этом году еще куда-то поедете?

Дмитрий: — В октябре собираемся в Москву на турнир Russian Open. Затем в Ереван на чемпионат мира. Есть шанс попасть в призеры — многие сильные соперники за последний год перешли в другую возрастную группу или из-за паузы в сезоне потеряли форму.

Часть планов нарушил карантин. Хотели провести в Новосибирске сборы, выступить на чемпионате Азии, турнирах в Германии, Франции, Италии и Испании и заявить о себе как можно громче. В танцах судейство субъективное. Иногда даже безупречного выступления для победы мало. Чтобы на том же чемпионате мира судьи были благосклоннее, нужно иметь репутацию.

— Вашей форме карантин не навредил?

Асаль: — Наш зал закрыт, но мы занимаемся в клубе моего отца. Тренеры руководят нами в онлайн-режиме. В мае в свободное время сочинили и исполнили танец ко Дню Победы.

— Какова ваша главная цель?

Дмитрий: — Как минимум повторить результаты тренеров.

Асаль: — Сделать это будет чуть легче, если будем тренироваться в зале, всегда доступном и оборудованном для бальных танцев. Сейчас такой возможности нет.

Любимцы учителей

— У вас есть кумиры?

Дмитрий: — Из танцоров — чемпион мира Армен Цатурян. Нравится его серьезное отношение к тренировкам. Из других видов — легенда гимнастики Алексей Немов.

Асаль: — Виктория Харченко. Она очень красивая, томная и фигуристая. Классно танцует.

— Есть хобби?

Асаль: — Рисование.

Дмитрий: — Перекладина.

— Хорошо учитесь?

Асаль: — На четверки и пятерки. Учеба дается легко. Классный руководитель мной доволен. Если надо ехать на турнир, без проблем освобождают от занятий.

Дмитрий: — Моими достижениями тоже гордятся и отпускают на соревнования. В первом полугодии часто выезжал. Из-за этого успеваемость чуть-чуть упала. А так я ударник.

— Кем хотите стать в будущем?

Дмитрий: — Тренером по спортивным бальным танцам. Хочу воспитать чемпионов.

Асаль: — Я тоже. Сейчас делюсь опытом с младшей сестрой. Она пошла по моим стопам и увлеклась танцами.