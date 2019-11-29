Танцоры из Кыргызстана выиграли три золота на «Вальсе осени» в Алматы

Фото ФТС КР. Кыргызстанцы на танцевальном турнире в Алматы

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Вальс осени — 2019» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Традиционные состязания прошли в Алматы (Казахстан), собрав спортсменов из четырех стран. В категории «молодежь + взрослые, латина, четыре танца, D-класс» отечественный дуэт Артем Устюгов — Вероника Ли выиграл золото. А в категории «молодежь + взрослые, стандарт, четыре танца, D-класс» — серебро.

Богдан Спесивцев и Кира Кочергина победили в категории «юниоры-1, стандарт, четыре танца, D-класс».

Егор Манулик и Дарья Окунева стали лучшими в номинации «юниоры-2, стандарт, три танца, E-класс».

Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова взяли бронзу в категории «юниоры-2, латина, открытый класс».

В 2017-м на аналогичном турнире представители КР завоевали шесть медалей, в 2018-м — десять.