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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 17 золотых медалей на танцевальном турнире в Москве

Кыргызстанцы успешно выступили на международном турнире «Большой приз Динамо — 2020» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Он прошел в Москве (Россия). За победу боролись более трех тысяч дуэтов из 14 стран. У наших танцоров 17 золотых, по три серебряные и бронзовые награды.

Дуэт Богдан Спесивцев — Кира Кочергина в различных категориях завоевал девять медалей высшего достоинства. По три золота у пар Александр Шефлер — Кристина Мельникова и Говард Чолпонбаев — Айбике Нурланова. Алибек Чолпонбаев и Алина Иванова поднимались на высшую ступень пьедестала дважды.

Турнир проводится ежегодно. В 2019-м кыргызстанцы взяли шесть золотых и четыре серебряные медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/146225/
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