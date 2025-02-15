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Спорт

Кубок Азии по футболу (U-20). Сборная Кыргызстана проиграла Китаю

Сегодня сборная Кыргызстана по футболу (U-20) провела второй матч на молодежном Кубке Азии в Китае. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Наша команда уступила соперникам из Китая — 2:5.

На 13-й минуте счет открыл Лю Чан, на 25-й гол забил Умар Мадаминов. На 45-й минуте Ван Юй Вэй реализовал пенальти. На 49-й он сделал дубль. 

На 65-й минуте Ырыскелди Маданов отправил мяч в ворота соперника, однако Чжу Пэнъюй на 80-й минуте сделал счет 4:2 не в пользу нашей команды. 

В компенсированное время кыргызстанцы пропустили еще один гол.

Отметим, Артем Истрашкин получил две желтые карточки и был удален с поля на 47-й минуте встречи.

В другом матче группы Австралия обыграла представителей Катара (3:1).

Напомним, ранее сборная Кыргызстана по футболу (U-20) уступила Австралии. 18 февраля кыргызстанцы сыграют с Катаром.

В группе А, куда попали Китай, Австралия, Катар, Кыргызстан, наша команда после второго тура находится на последнем месте.
Ссылка: https://24.kg/sport/320071/
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