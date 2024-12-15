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Спорт

Турнир «Мурас»: команда президента — чемпион, Садыр Жапаров — лучший бомбардир

В Бишкеке завершился шестой футбольный турнир «Мурас», который проходил 14 −15 декабря. В соревнованиях приняли участие 16 команд, собранных из представителей различных сфер. Садыр Жапаров выступил за команду «Президенттин командасы».

В завершение турнира Садыр Жапаров отметил, что спорт всегда выявляет сильнейшего. «Когда проходил первый турнир, моя команда заняла первое место. Затем мы опустились на второе, третье и четвертое места. А сегодня вновь заняли первое место. Такова природа игры. В спорте побеждают сильнейшие. Значит, наша команда хорошо подготовилась», — сказал глава государства.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

Он также напомнил, что, если команда выиграет Кубок три раза, к призовому фонду в 1 миллион сомов будет добавлен дополнительный приз в размере еще 1 миллиона сомов.

Победителем турнира стала команда «Президенттин командасы», которая получила 400 тысяч сомов. Второе место заняла команда «Достук» с призом в 300 тысяч сомов, третье место досталось команде «Ыйман», которой вручили 200 тысяч сомов. Команда «Жогорку Кенеш» заняла четвертое место и получила сертификат на 100 тысяч сомов.

Лучшие игроки были отмечены в трех номинациях:

Лучший бомбардир — Садыр Жапаров (команда «Президенттин командасы»), забивший 14 голов.
Лучший вратарь — Султан Осмонбеков (команда «Ыйман»).
Лучший игрок турнира — Азимжан Кадыров (команда «Достук»).

Победителям и призерам вручили кубки и медали. Турнир завершился памятным фотографированием участников и гостей.
Ссылка: https://24.kg/sport/314250/
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