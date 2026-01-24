Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проведет свой следующий бой против Криса Кертиса

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай (UFC 4-1) и американец Крис Кертис (UFC 6-4-1NC) проведут бой 15 марта на турнире UFC Vegas 114 в Лас-Вегасе.

Напомним, наш спортсмен ранее одержал две досрочные победы над Тофиком Мусаевым и Джеком Херманссоном. До этого 27-летний Мыктыбек Оролбай потерпел первое поражение, уступив по раздельному решению судей Матеушу Ребецки.

Крис Кертис в предыдущем поединке выиграл раздельным судейским решением у Макса Гриффина, завершив серию из двух поражений в поединках против Брендана Аллена и Романа Копылова.