Спорт

Мыктыбек Оролбай прокомментировал свой победный бой с Джеком Херманссоном

Представитель Кыргызстана Мыктыбек Оролбай победил нокаутом в UFC. Он провел бой в полусреднем весе против шведско-норвежского спортсмена Джека Херманссона на турнире UFC Fight Night.

UFC
Фото UFC. Представитель Кыргызстана Мыктыбек Оролбай победил нокаутом в UFC

Наш соотечественник прокомментировал свой победный бой.

«Я впервые в Катаре. Здесь очень красиво. Спасибо, ребята!» — приветствовал он болельщиков под аплодисменты.

Мыктыбек Оролбай также отметил, что «каждый его бой зрелищный».

«Это только начало. Иншалла, я будущий чемпион. Знаете, я горец, я настоящий боец. Клетку закрывают, и я разношу... В первую очередь благодарю маму, папу, братьев, команду», — добавил он.

Спортсмен также поблагодарил власти Кыргызстана за поддержку отечественного спорта. По словам Мыктыбека Оролбая, с тренерской командой в ближайшее время определят, в какой весовой категории он продолжит бороться — 70 или 72 килограмма.
