Второй этап Кубка мира по самбо: еще одна кыргызстанка завоевала бронзу

В Чолпон-Ате продолжаются соревнования по спортивному и боевому самбо в рамках второго этапа Кубка мира. Во второй день на ковер вышли женщины в борьбе за медали в весовой категории до 50 килограммов.

Кыргызстанка Канышай Аманкулова завоевала бронзу.

Первое место у Татьяны Федоровой (Россия), второе — у Маргариты Бажаевой из Казахстана. Азиза Назарова из Туркменистана разделила бронзу с представительницей нашей страны.

Ранее еще одна кыргызстанка Юсон кызы Акак заняла третье место в весовой категории до 54 килограммов в турнире по спортивному самбо.