08:42
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Спорт

Личный тренер Мунарбека Сейитбек уулу получил двухкомнатную квартиру в городе Ош

Личному тренеру обладателя олимпийской серебряной медали Мунарбека Сейитбек уулу Беганасу Султанбаеву подарили двухкомнатную квартиру в Оше. Об этом стало известно во время прямого эфира.

Помимо жилья, личный тренер получил 500 тысяч сомов от мэрии южной столицы. Ранее общественный деятель Ассоль Молдокматова просила главу государства выделить ему квартиру, так как он с семьей проживает в общежитии.

Позже Беганас Султанбаев разъяснил журналистам, что действительно на протяжении десяти лет жил с семьей в общежитии, но последние четыре года живет в частном доме на окраине города.

«Зимой снимаем квартиру. У меня трое сыновей и дочь. Если Мунарбек выиграет медаль на Олимпиаде, надеюсь, и на меня обратят внимание. В отношении тех, кто плохо отзывается обо мне, как о тренере, сказал бы, что трудности, которые я пережил, никто еще не видел», — говорил он.

Первому тренеру боксера Турдалы Оморову вручили так же 500 тысяч сомов.

Личный тренер бронзового призера Олимпийских игр Акжола Махмудова Мейрамбек Ахметов удостоился 250 тысяч сомов. Тренеру дзюдоиста Кубанычбека Айбек уулу Бакыту Жусупову мэр Оша Бакытбек Жетигенов вручил сертификат на 100 тысяч сомов.

Отметим, в этно-центре «Алымбек Датка» южной столицы прошло награждение участников и призеров летних Олимпийских игр в Париже Мунарбека Сейитбек уулу, борца Акжола Махмудова и дзюдоиста Кубанычбека Айбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/sport/302221/
просмотров: 9991
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпийский призер Мунарбек Сейитбек уулу женился. Накануне состоялась свадьба
Миллионы, украшения, участки. В Таласе наградили призеров Олимпиады в Париже
Олимпиада-2024. Сардана Трофимова получила 500 тысяч сомов и Chevrolet Tracker
Олимпийский призер Мунарбек Сейитбек уулу сделал предложение своей девушке
Мэрия города Ош подарила трехкомнатную квартиру боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу
Переживал больше за него, чем за себя. Демеу Жадраев об Акжоле Махмудове
Олимпиада-2024. Сборную Кыргызстана не проверяли на коронавирус
У нескольких казахстанских призеров Парижской Олимпиады выявили коронавирус
Серебряный призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу получит $25 тысяч от IBA
Нас ждут две олимпийские свадьбы. Призеры Игр рассказали о своих планах
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в&nbsp;финал Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в финал
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Еще одно золото в&nbsp;копилке Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Еще одно золото в копилке Кыргызстана
Чемпионат мира по&nbsp;кыргыз күрөш: у&nbsp;сборной&nbsp;КР первые четыре медали Чемпионат мира по кыргыз күрөш: у сборной КР первые четыре медали
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. У&nbsp;кыргызстанцев серебро и&nbsp;бронза Чемпионат мира по борьбе среди юношей. У кыргызстанцев серебро и бронза
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается