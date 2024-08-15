Личный тренер Мунарбека Сейитбек уулу получил двухкомнатную квартиру в городе Ош

Личному тренеру обладателя олимпийской серебряной медали Мунарбека Сейитбек уулу Беганасу Султанбаеву подарили двухкомнатную квартиру в Оше. Об этом стало известно во время прямого эфира.

Помимо жилья, личный тренер получил 500 тысяч сомов от мэрии южной столицы. Ранее общественный деятель Ассоль Молдокматова просила главу государства выделить ему квартиру, так как он с семьей проживает в общежитии.

Позже Беганас Султанбаев разъяснил журналистам, что действительно на протяжении десяти лет жил с семьей в общежитии, но последние четыре года живет в частном доме на окраине города.

«Зимой снимаем квартиру. У меня трое сыновей и дочь. Если Мунарбек выиграет медаль на Олимпиаде, надеюсь, и на меня обратят внимание. В отношении тех, кто плохо отзывается обо мне, как о тренере, сказал бы, что трудности, которые я пережил, никто еще не видел», — говорил он.

Первому тренеру боксера Турдалы Оморову вручили так же 500 тысяч сомов.

Личный тренер бронзового призера Олимпийских игр Акжола Махмудова Мейрамбек Ахметов удостоился 250 тысяч сомов. Тренеру дзюдоиста Кубанычбека Айбек уулу Бакыту Жусупову мэр Оша Бакытбек Жетигенов вручил сертификат на 100 тысяч сомов.