Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу. Кыргызстанец завершил выступление в Ливерпуле. Об этом сообщается на сайте World boxing.

Призер Олимпиады в Париже выступал в весовой категории до 60 килограммов, получил второй номер посева и начал борьбу со стадии 1/16 финала, где победил со счетом 4:1 представителя Албании.

В ночь на 9 сентября наш спортсмен встретился на ринге с оппонентом из Англии.

По итогам трех раундов судьи отдали победу Уильяму Хьюитту со счетом 3:2. Таким образом, Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из борьбы за медали.