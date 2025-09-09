12:48
Спорт

Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу

Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу. Кыргызстанец завершил выступление в Ливерпуле. Об этом сообщается на сайте World boxing.

Призер Олимпиады в Париже выступал в весовой категории до 60 килограммов, получил второй номер посева и начал борьбу со стадии 1/16 финала, где победил со счетом 4:1 представителя Албании.

В ночь на 9 сентября наш спортсмен встретился на ринге с оппонентом из Англии.

По итогам трех раундов судьи отдали победу Уильяму Хьюитту со счетом 3:2. Таким образом, Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из борьбы за медали.
