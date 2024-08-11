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Спорт

Вы живая легенда. Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с бронзой

Президент Кыргызской Республики сегодня в телефонном разговоре поздравил члена национальной сборной и борца женского вольного стиля Айсулуу Тыныбекову с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже.

Садыр Жапаров выразил искреннюю благодарность спортсменке за  выдающиеся достижения, отметив важность ее вклада в развитие кыргызского спорта и особенно женской борьбы.

«Я понимаю, что вы чувствуете сейчас. Тем не менее поздравляю с бронзовой медалью.
Мы, весь кыргызский народ, в любом случае обязаны вас поздравить. Мы гордимся вами и вашими достижениями. Вы стояли у истоков возрождения и развития вольной борьбы в нашей стране, вдохновляя и поддерживая молодое поколение спортсменок. Ваши успехи на международной арене сделали вас живой легендой и кумиром для многих кыргызских девушек», — отметил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров подчеркнул, что именно благодаря таким спортсменкам, как Айсулуу Тыныбекова, престиж кыргызского спорта и всей страны поднялся на новый уровень.

Он также выразил уверенность в том, что достижения Айсулуу послужат отличным стимулом для будущих поколений.

«Не стоит огорчаться и извиняться за отсутствие высокой награды. Вы уже выполнили свой долг перед кыргызским народом, и у вас нет никаких долгов! Мы гордимся вами и всегда будем поддерживать», — добавил президент.

Айсулуу Тыныбекова поблагодарила главу государства и народ Кыргызстана за теплые слова и поддержку, отметив, что это придает ей сил для новых побед и достижений.

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль турнира по борьбе на Олимпиаде в Париже. В весовой категории до 62 килограммов в схватке за третье место она оказалась сильнее Оркхон Пуревдорж из Монголии.

Напомним, в полуфинале Айсулуу Тыныбекова проиграла украинке Ирине Коляденко — 2:9.
Ссылка: https://24.kg/sport/301759/
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